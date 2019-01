Seis pessoas morrem em confronto com policiais em Palmácia; quatro ficam feridas

Quatro ficaram feridos na ação, incluindo dois policiais.

Seis pessoas foram mortas durante um confronto com a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (24), na localidade de Basílio, em Palmácia, no Ceará. Segundo fontes da própria polícia, eles estavam realizando assaltos na cidade e reagiram ao serem surpreendidos pelos agentes de segurança.





Quatro ficaram feridos na ação, incluindo dois policiais. O estado de saúde deles ainda é desconhecido. Outros dois suspeitos foram presos.





Uma equipe da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foi acionada em Fortaleza para fazer a retirada dos corpos, que foram levados a um hospital da cidade.

O confronto ocorreu após agentes do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), ambos da Polícia Militar, descobrirem o paradeiro dos suspeitos e irem ao local.





Após a ação, cinco revólveres, duas espingardas, munição e celulares que estavam com os suspeitos mortos foram apreendidos.

Palmácia teve chacina em 2018





No dia 13 de julho de 2018, cinco homens foram assassinados na localidade Cafundó. As vítimas estavam em uma residência quando homens chegaram em um veículo e se identificaram como policiais. Eles alegaram que queriam conversar com os cinco e os retiraram da casa.





Na sequência, os suspeitos levaram as vítimas para um lugar mais afastado, as amarraram pelo braço e as executaram com disparos de arma de fogo.





(Diário do Nordeste)

Foto José Leomar