Suspeito solto após ser flagrado com fuzil é preso de novo no mesmo local

Em audiência de custódia, juíza havia avaliado que homem não oferecia risco. MP-SC recorreu pedindo a prisão preventiva e desembargadora autorizou.





Um suspeito, preso pela polícia em flagrante com um fuzil e liberado por uma juíza durante a audiência de custódia em Santa Catarina, foi preso novamente, no mesmo local onde ocorreu sua primeira prisão. O homem teve a prisão preventiva decretada pela desembargadora Bettina Maria Marech de Moura.





A decisão da desembargadora atendeu a um pedido do MP-SC (Ministério Público de Santa Catarina), que recorreu da decisão que havia colocado o homem em liberdade. No pedido, o MP pede a prisão preventiva do homem por associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.





O homem foi preso novamente pela Polícia Militar de Santa Catarina, cumprindo a decisão da desembargadora, no mesmo local onde foi detido no dia anterior e levado para um presídio.









O caso





O homem havia sido preso, inicialmente, depois que os policiais militares receberam informações de populares de que uma casa estaria sendo usada como esconderijo para armas da facção PGC (Primeiro Grupo Catarinense).





Quando os policiais chegaram no local, o homem tentou fugir. As autoridades encontraram um fuzil e 30 munições calibre 556.





A juíza, então, na audiência de custódia, considerou que o suspeito era réu primário, que não havia ações na Justiça contra ele e que não havia indícios que demonstrassem que ele traz perigo à sociedade ou a possibilidade de cometer crimes.