Técnico do Sport tem celular furtado por gandula

Milton Cruz iniciou o campeoanto com derrota.

O técnico do Sport, Milton Cruz, fez sua estreia com derrota na estreia do Campeonato Pernambucano. Além da derrota para o Flamengo de Arcoverde por 3 a 2, o treinador teve o celular furtado durante o jogo.





O aparelho telefônico sumiu do banco de reservas do Sport, quando o técnico pediu ajuda a funcionários do clube e ativou o GPS para procurá-lo, acabou chegando até um gandula, que estava em posse do aparelho.





Depois da partida, nem Milton Cruz nem o clube comentaram o episódio. O único posicionamento oficial sobre o furto veio da Federação Pernambucana de Futebol, que afirmou que o gandula é de responsabilidade do próprio Sport.





Na segunda rodada do Pernambucano, o Sport vai pegar o Vitória das Tabocas fora de casa. (Cnews)