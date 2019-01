TERROR EM FORTALEZA: Corpo de homem é encontrado em carrinho de mão, Barra do Ceará

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um carrinho de mão, na tarde desta sexta-feira (04), na rua Araken, esquina com a avenida Leste Oeste, na Barra do Ceará, em Fortaleza. Populares viram o momento em que um mecânico achou o corpo da vitima, e acionaram a policia para o local





O Instituto Médico Legal (IML) realiza exame necroscópico para tentar saber como a vitima foi morta. Devido à complexidade do caso, o setor de DHPP – Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da capital cearense prosseguirá com as investigações para tentar identificar e prender quem cometeu o assassinato.





Redação Pirambu News