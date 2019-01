TRAGÉDIA: ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO EM CAMOCIM

Era por volta das 07h30, quando informações vindas de populares davam conta que um homem havia morrido vítima de acidente de trânsito na CE-85, nas proximidades do Secret’s Motel, no km 08, entre Camocim e Granja. De acordo com as informações colhidas por pm’s que atenderam a ocorrência e repassaram ao Camocim Polícia 24h, o condutor de uma moto Yamaha YBR de cor preta identificado como Raimundo Nonato Rocha, teria tentado desviar de uma Van de transporte de passageiros que estava parada e colidiu em sua lateral esquerda e em seguida colidiu violentamente de frente com um veículo Onix de cor branco que vinha na direção oposta, resultando na morte imediata do condutor da moto.

Vítima fatal





As partes envolvidas foram orientadas a prestar depoimento na DPC de Camocim. O rabecão compareceu ao local e conduziu o corpo ao IML de Sobral.





Com informações do portal Camocim Polícia 24 hs