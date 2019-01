Vídeo mostra momento em que barragem de Brumadinho rompeu

Um vídeo obtido com exclusividade pelo R7 nesta quarta-feira (30) mostra o momento exato do rompimento da barragem em Brumadinho na última sexta-feira (25). Nas imagens é possível ver centenas de pessoas fugindo do mar de lama após a mina da Vale ceder.





Ao fundo da gravação realizada por Leandro Dias, que prestava serviço de manutenção das cancelas da linha de trem da Vale, é possível ouvir as pessoas lamentando a tragédia em desespero. "Nossos amigos, gente", afirma um deles. "Caiu tudo", avisa Dias em outro momento.





Funcionário terceirizado da mineradora, Dias lembra que almoçava no refeitório da empresa no dia da tragédia e se dirigiu até a portaria para ajudar um colega que encontrava dificuldade para entrar na companhia. Neste momento, a barragem rompeu.





Ele afirma que "nasceu de novo" e diz lamentar muito pelas pessoas que não conseguiram escapar do ocorrido. Dias ainda ressalta o quanto foi incrível rever a família depois de tudo, e continuar aguardando o nascimento da filha.





Até esta quarta-feira (30), o Corpo de Bombeiros já registrou 84 mortes decorrentes do rompimento da barragem em Brumadinho. Destes, 51 foram identificados. Outras 276 pessoas seguem desaparecidas. Desde a tragédia, os bombeiros resgataram 192 pessoas e localizou 391. Há ainda 176 pessoas desalojadas na região.