ADOLESCENTE CONDUZINDO MOTO EMBRIAGADO BATE EM VIATURA DA PM EM CARNAUBAL

Um adolescente de apenas 15 anos, foi apreendido após bater uma moto contra uma viatura da Polícia Militar que realizava patrulhamento no município de Carnaubal. O caso ocorreu por volta das 19h00 do domingo (03) na Avenida Paulo Sarasate.





De acordo com informações dos Policiais, o jovem trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle da moto e bateu na viatura que realizava patrulhamento de rotina no local. Com a força do impacto o adolescente foi jogado em cima do capô da viatura, sofrendo um pequeno corte no queixo. Após atendimento no Hospital do município o adolescente foi conduzido em companhia da genitora para Delegacia de Tianguá onde foram realizados os procedimentos legais. A embriagues foi comprovada através de exame de bafômetro.





(Ibiapaba 24 horas)