Bancada cearense na Câmara Federal se reúne com Ministro da Integração Nacional

Nesta quarta-feira, 02, a deputados federais que compõem a bancada do Ceará na Câmara Federal participaram de um encontro com o Ministro da Integração Nacional, Gustavo Canuto. Durante o encontro, foram tratados assuntos relevantes para o Nordeste brasileiro como a liberação de recursos para o DNOCS, transposição do Rio São Francisco e a continuidade de programas como o Minha Casa, Minha Vida. O encontro aconteceu na sede do Ministério, em Brasília.





De acordo com Moses Rodrigues (MDB-CE), as demandas foram bem recebidas pelo Ministro. ”O desenvolvimento ocorre quando executivo e legislativo são pautados por demandas vindas da sociedade, em uma agenda que dialoga. Hoje, apresentamos alguns pontos que são fundamentais para o Estado do Ceará. Saímos com a esperança de que nossas demandas serão atendidas pelo Ministro”, disse o parlamentar sobralense.