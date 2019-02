Bené Fernandes comemora recuperação após uma angioplastia com stent

O Radialista e Blogueiro Bené Fernandes, apresentador do programa “HORA DA NOTÍCIA” e “FORRONEJO” na Paraíso FM, além de correspondente do Programa “Alô Alô Zona” na tupinambá FM. Comemorou no seu perfil do facebook, sua recuperação. Após ter realizado procedimento cirúrgico para desbloqueio de artérias.





Segundo Bené Fernandes, está gradativamente retomando sua rotina de trabalho, mesmo afastado temporariamente do rádio por recomendações medicas, tem dedicado seu repouso para atualizar seu site Sobral Agora. A orientação é repouso 100%, para não passar por estresses, “mas, a saudade do trabalho é imensa”. Confidenciou o radialista.





O radialista também agradeceu suas equipes que divide os programas, especialmente os patrocinadores que acreditam no seu trabalho, que mesmo ausente, tem a segurança que está prezando pelo compromisso de anunciar corretamente os seus produtos.





O radialista está de alta medica na sua residência, mas vai continuar o tratamento em casa sob observação médica.





Via Célio Brito