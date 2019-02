BOMBA! MULHER REGISTRA BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONTRA O VEREADOR ROMÁRIO

Dona de uma das contas bancárias usadas pelo vereador 171, Romário Araújo (Solidariedade), foi a Polícia Civil de Sobral, na manhã dessa última terça-feira 5.





O vereador é acusado num escândalo que pode está envolvendo 79 vítimas no golpe de emprego falso. Ele se apresentava para as vítimas como um político de forte influência com o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, além do secretariado.





Ainda hoje a gente conta detalhes.





Na foto: o vereador faz selfie com o Secretário Municipal de Educação, Herbert Lima.