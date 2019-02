Ceará vence Guarany por 3 a 0 no Castelão e amplia liderança

Os gols do Vozão foram marcados por Roger (2), e Felipe, levando o time alvinegro aos 9 pontos e 100% de aproveitamento na 2ª Fase.





O Ceará é mais líder do que nunca da 2ª Fase do Campeonato Cearense. Com autoridade, o Alvinegro venceu o Guarany de Sobral por 3 a 0 hoje à noite no Castelão, jogo válido pela 3ª rodada, chegando aos 9 pontos, mantendo 100% de aproveitamento. Assim, o Vozão abre 3 pontos para o vice-líder Ferroviário, encaminhando a classificação para as semifinais restando ainda 4 jogos para o fim da 2ª Fase.





O destaque da partida foi o atacante Roger, com 2 gols, os primeiros dele após seu retorno ao clube alvinegro. O terceiro gol do Vovô foi marcado por Felipe Silva. No domingo, 24, o Vozão visita o Barbalha, às 17 horas no estádio Domingão, em Horizonte. Já o Guarany, com apenas 3 pontos na tabela, recebe o Floresta no Junco, também no domingo, às 16 horas.





O 1º tempo foi de domínio do Ceará. Todas as ações ofensivas foram alvinegras, com o Guarany de Sobral realizando uma marcação alta para surpreender, mas não conseguindo criar. Assim, as chances do Ceará foram aparecendo, concentradas em Roger, bastante acionado com cruzamentos dos laterais e bolas na medida pelos meias. Na melhor chance, Roger fez seu primeiro gol com a camisa alvinegra, aos 25 minutos: Luiz Otávio tomou a bola, lançou Samuel e o lateral-direito cruzou para o centroavante marcar o primeiro do Vozão.





Na etapa final, o time comandado por Márcio Hahn do gramado e Lisca da arquibancada - o técnico deu um 'pulo' em Fortaleza após dias de curso de treinadores na CBF e viu o jogo das tribunas do Castelão - recuou e foi pressionado pelo bem armado time do Cacique do Vale.





O Guarany chegou bem ao ataque e acertou a trave em outro lance polêmico, com os jogadores alvinegros alegando impedimento. No lance aos 12 do 2ºtempo, Richard foi substituído por Fernando Henrique, que sequer trabalhou e viu o Vozão marcar ainda mais dois.





O segundo gol saiu com 18 minutos, mais um de Roger: Samuel fez a jogada pela direita, serviu Chico, que deu passe preciso para o centroavante marcar mais um para o Vovô.





A vantagem já era boa, mas três minutos depois o Vozão sacramentou a vitória, em finalização de Felipe Silva que ainda desviou na zaga antes de entrar: 3 a 0.





(Diário do Nordeste)

Foto Camila Lima