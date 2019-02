Ciro Gomes é condenado a indenizar Fernando Holiday

Ciro Gomes foi condenado a pagar R$ 38 mil de indenização por danos morais a Fernando Holiday por ter chamado o vereador do DEM-SP de “capitãozinho do mato”, registra a Folha.





“Imagina esse Fernando Holiday aqui. O capitãozinho do mato, porque é a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato do passado”, disse o então presidenciável do PDT à Jovem Pan, em junho de 2018.





A decisão, de primeira instância, foi assinada pelo juiz Domício Pacheco e Silva. Ciro ainda pode recorrer.