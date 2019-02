Com dois de Waldison, Guarany vence Horizonte na estreia da segunda fase do estadual

A noite foi de muita chuva em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, mas isso não impediu mais uma vitória do Guarany de Sobral pela edição de 2019 do Campeonato Cearense.





Com um início de jogo ruim para ambos os lados, os gols ficaram para o segundo tempo de partida. Waldison na hora e no lugar certo, estreou bem e marcou os dois tentos favoráveis ao bugre sobralense.





O primeiro gol dos rubro-negros saiu aos 5 minutos do 2° tempo. O Horizonte ainda empatou com Dudu Beberibe após receber bola na área. A equipe sobralense sentiu o empate e continuou indo ao ataque. Em uma destas oportunidades Sharlisson cruzou da direita para Waldison dar números finais à partida.





"A equipe hoje tá de parabéns. A defesa continua forte e o Waldison veio pra fazer o faz de melhor, que são gols. Temos um jogo difícil no domingo, mas não é impossível", resumiu Batatais em conversa com a Coqueiros Fm.





Com o resultado de 2 a 1 favorável ao bugre, o Guarany retorna para casa e enfrentará o Fortaleza sem um de seus principais jogadores, o goleiro Douglas, que recebeu o terceiro cartão amarelo.





"Estou feliz pela estreia apesar de estar aqui há mais de um mês. Agradeço ao time todo, estamos todos de parabéns. Nosso próximo adversário é muito qualificado, mas nós também somos", comentou Waldison em entrevista à Coqueiros Fm.





A expectativa é de que domingo (10), às 16 horas, o Estádio do Junco receba um bom número de torcedores para o jogo contra o Leão do Pici. O Horizonte encara o Ceará, às 21 horas da próxima quarta-feira (13), no Estádio Domingão.





Reportagem de Thales Menezes / Sobral Portal de Notícias

Foto Amaral