Com nota 920 na redação, PM do Ceará é aprovado em Medicina e vira "celebridade" em cidade do interior

Filho de agricultores, Ranielson estudou a vida inteira em escola pública e atribui o incentivo e o gosto pela leitura aos pais.





O soldado da Polícia Militar do Ceará, Ronielson Amâncio de Moura, 26, virou uma celebridade na cidade onde mora, Santana da Magueira, na Paraíba. Em plena ativa na PM, o jovem conseguiu ser aprovado no curso de medicina na Universidade Federal de Campina Grande, um feito inédito na cidade.





Filho de agricultores, Ronielson estudou a vida inteira em escola pública e atribui o incentivo e o gosto pela leitura aos pais. O policial diz que não tinha rotina de estudos na preparação do Enem, e aproveitava as folgas do trabalho para manter as leituras em dia. "Em 2018 escrevi cerca de 60 redações como treino", contou o PM ao site Miseria.





Há seis anos na Polícia, hoje é lotado no destacamento de Mauriti. Os estudos de Ranielson na verdade não eram para se tornar médico, o intuito sempre foi ser aprovado para o quadro de oficiais na PM da Paraíba, usando a nota do Enem. Com isso, faria o curso preparatório e seria formado Tenente no futuro.





Ao ver que tinha ficado com média 751 e tirado 920 na redação, percebeu que poderia ser aprovado no curso mais concorrido da universidade. Como cotista de escola pública, aplicou a primeira opção no Sisu e foi aprovado.





Fonte: Site Miséria