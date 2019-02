CONVITE: RECEBI E REPASSO

"Gostaria que vc pública-se um convite sobre uma reunião que vai haver no bairro recanto 1, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 14 de fevereiro, às 17:00hrs no endereço, Rua Maria Carmelita Moura, 290, Recanto 1. Tendo como principal objetivo a melhoria do nosso bairro, estará presente nesta reunião a Vereadora Alessandra.





O assunto que vai ser abordado na reunião é de extrema importância a todos os moradores, por isso sua presença é importante. Convide seu vizinho e vamos fazer um RECANTO 1 melhor para nossas famílias!





LOCAL: Rua Maria Carmelita Moura, 290, Recanto 1 (na mercearia O ANTÓNIO)

DATA: 14 de fevereiro

HORÁRIO: 17:00 hrs"