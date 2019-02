Criminosos explodem agência bancária e atacam lotérica em Tururu

Ataque aconteceu por volta das 2h30 desta terça-feira (26).

Uma agência bancária foi explodida no município de Tururu, a 110 km de Fortaleza, na madrugada desta terça-feira (26). Com o impacto da explosão, o interior da agência ficou destruído. Na ação, os suspeitos também atiraram contra uma casa lotérica e um carro de funerária, que ficaram com marcas dos disparos. Um outro carro também foi incendiado na fuga.





Segundo funcionários da Unidade Mista de Saúde Governador Valdemar Alcântara, não há registro de feridos no local por causa do ataque.





Um morador da cidade, que não quis se identificar, afirmou que, por volta de 2h30, a família ouviu barulhos de explosões e depois disparos de arma de fogo. “Primeiro ouvi um barulho enorme, parecia que em cada canto tinha bandido, porque dava para ouvir tiros em toda a cidade”, afirma. De acordo com o morador, ele e a família tiveram que ficar abaixados dentro de casa por medo de serem atingidos.





Durante a fuga, os suspeitos incendiaram um carro e abandonaram em uma ponte que dá acesso a Itapipoca, município vizinho. Equipes do Corpo de Bombeiros apagaram o incêndio no veículo.





A Polícia realiza um cerco na região para tentar capturar os suspeitos. Não há informações sobre o valor levado pelos criminosos.





(Diário do Nordeste)