CRUELDADE: Filho mata o pai de 87 anos a pauladas e diz que recebeu ordem de "espíritos do mal"

Uma tragédia familiar foi registrada na madrugada desta quinta-feira (14) no Município de Crateús (a 345Km de Fortaleza). Um agricultor aposentado, de 87 anos de idade, foi morto a pauladas pelo próprio filho, que é portador de transtornos mentais. Depois de praticar o crime, o filho ligou para a Polícia e contou o que tinha acabado de fazer. Em seguida, tentou suicidar-se, aplicando um golpe de faca no pescoço. Foi socorrido para o hospital e está detido.





A vítima do assassinato foi o agricultor aposentado José Ferreira de Souza, 87, conhecido como “Zé Belarmino”. Ele acabou morto por volta de 3h40 desta quinta-feira dentro de sua residência, localizada no bairro São Vicente, na periferia de Crateús. O corpo foi encontrado na sala de jantar e a casa estava repleta de sangue.





Detido pela Polícia, o filho assassino confesso, Antônio Gomes de Souza, 50 anos, o ”Antônio Belarmino”, solteiro, carpinteiro, natural do Piauí, disse que passou a noite toda acordado e que cometeu o crime porque “espíritos do mal” o atormentaram durante a noite mandando ele assassinar o pai.





Ficou e foi morto





A família do agricultor já sabia dos riscos diante do descontrole mental de Antônio. Temendo que algo de pior acontecesse, saíram de casa, mas o pai se recusou a abandonar a residência. Insistiu em ficar com o filho doente mental e por este acabou sendo assassinado.





Ainda de acordo com familiares, o assassino apresentava ainda mais risco quando ingeria bebida alcoólica, fato que vinha ocorrendo desde o começo desta semana. Todos saíram de casa, com exceção do pai, que acabou morto pelo filho.





(Fernando Ribeiro)