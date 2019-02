CRUELDADE: MÃE QUEIMA MÃOS DO FILHO COM FERRO DE PASSAR APÓS CRIANÇA PEGAR MOEDAS

Criança de 9 anos sofreu queimaduras graves nas palmas das mãos depois de mãe queimá-lo com ferro de passar porque ele teria mexido em moedas.





De acordo com informações da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), uma mulher de 24 anos foi detida e levada à delegacia na noite desta terça-feira (5), no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus, suspeita de ter espancado e queimado as mãos do filho com ferro de passar roupas.





A mulher foi ouvida e depois liberada por não ter havido flagrante, ela responderá por tortura, e um Inquérito Policial (IP) foi instaurado em torno do caso.





A delegada Joyce Coelho informou que a mulher em depoimento na delegacia, que ela teria feito isso como um castigo depois que ele teria mexido em moedas da tia dela.





O menino sofreu as queimaduras na segunda-feira (4), dentro de casa, ele também foi ouvido e disse ter sido espancado antes de ter as mãos queimadas. Além da criança, a mulher tem outro filho, de 6 anos.





A criança que foi queimada foi levada ao hospital para tratar dos ferimentos e depois encaminhada para um abrigo. O outro segue sob guarda da mãe. (Maetips)