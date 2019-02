Deputado Moses Rodrigues destina R$ 1 milhão para a saúde de Campos Sales

O município de Campos Sales receberá, até o fim deste semestre, R$ 1 milhão para promover melhorias na área da saúde em ações como manutenção de ambulâncias, de Unidades Básicas de Saúde, além da aquisição de medicamentos. O recurso é proveniente de uma emenda individual do deputado federal Moses Rodrigues (MDB/CE).





O ofício com a destinação da verba foi entregue ao Prefeito da cidade, Moésio Loiola, na manhã de hoje, 26, em Brasília, durante um encontro com o parlamentar. “O Prefeito de Campos Sales tem mantido uma constante preocupação com o desenvolvimento de sua cidade. Aqui em Brasília unimos forças, e juntos, estamos buscando recursos para essa cidade localizado no Sul do Ceará”, disse o deputado.





Desde que iniciou o mandato, Moses Rodrigues já garantiu recursos para Campos Sales que foram destinados a construção de unidades de saúde, recuperação de estradas, abastecimento de água e aquisição de equipamentos de saúde.