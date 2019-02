DIRETORIA DO GUARANY QUER ADMINISTRAR ESTÁDIO DO JUNCO

Em reunião realizada na noite desta segunda-feira (11), a Diretoria do Guarany S.C/UNINTA realizou um balanço avaliativo sobre a partida do último domingo (1), onde o Fortaleza E.C venceu o Cacique do Vale pelo placar de 1 a 0.





Dentre os principais assuntos debatidos, os problemas enfrentados pelo torcedor no estádio do Junco estiveram no centro da conversa. Questões como limitação do número de ingressos vendidos (60% da capacidade), condições do gramado, estrutura de banheiros, da arquibancada e da geral, além dos serviços de alimentação foram colocados em pauta.





Diante dos impasses e falta de autonomia para resolver as questões, a maioria dos Diretores presentes decidiram por averiguar a possibilidade do Guarany S.C/UNINTA solicitar junto a Prefeitura Municipal de Sobral, a concessão do equipamento, onde o clube assumiria as despesas de se manter o Estádio do Junco por 20 anos. Sendo de responsabilidade do clube a manutenção e o uso do espaço.





Na reunião também ficou decidido que membros da Diretoria do clube irão até a cidade do Rio de Janeiro para entregar a renda líquida da partida do último domingo. A data da viagem ainda não foi definida. De acordo com a Federação Cearense de Futebol, a partida contra a equipe Fortaleza contou com o público total de 6 mil torcedores e uma renda bruta de 117.750,00.