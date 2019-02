ENEL DESRESPEITA MORADORES DA RUA CEL. ALBUQUERQUE

Moradores da rua Cel. Albuquerque, bairro da Santa Casa, tiveram um domingo, dia 17, de transtornos, pois por volta de 07:00hs da manhã ocorreu a falta de energia e após vários contatos com a ENEL, informando o problema e se foram mais 12 horas sem energia. O problema com oscilação continua causando transtornos e prejuízos aos moradores e comerciantes, pois se trata de uma área comercial com produtos e serviços que dependem da energia elétrica. A empresa mostrou uma completa falta de respeito e incompetência com os usuários do serviço.

Veja mais sobre: Sobral