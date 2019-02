Estudo sugere que a cada salsicha consumida, perdemos 15 minutos de vida

Em estudo publicado ano passado no periódico British Medical Journal, pesquisadores sugeriram que a cada salsicha consumida, sua vida é reduzida em 15 minutos, uma vez que se trata de um alimento industrializado e embutido.





Em novembro de 2016, a Organização Mundial da Saúde alertou para os perigos que envolvem o consumo de alimentos processados. Segundo eles, o problema principal são os produtos químicos, como nitritos e nitratos de sódio, adicionados durante o processo de produção. Embora eles tenham a função de manter as bactérias longe, podem ter efeitos cancerígenos.





Ainda, o método de defumação, que visa a prolongar a validade do produto, utiliza o alcatrão, presente na fumaça do carvão. Embora ainda pouco se saiba sobre os mecanismos biológicos deste composto, há um consenso de que ele é capaz de danificar a estrutura do DNA de nossas células, dando origem a mutações genéticas.





Por outro lado, a mesma pesquisa sugeriu que o café poderia ter um efeito contrário ao da salsicha, aumentando em um ano a vida de quem consome cerca de duas ou três xícaras por dia.





Fonte: The Telegraph