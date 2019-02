EXCELENTE: TRATAMENTO PRATICAMENTE ZERA CÂNCER EM TESTES E PODE SER ALTERNATIVA RÁPIDA E BARATA

Uma das doenças mais mortais da atualidade pode estar com os seus dias contados. Segundo uma pesquisa da Universidade de Standford, uma vacina conseguiu resultados incríveis em relação a cura do câncer. Dessa forma, seres humanos poderão em breve conseguir comprar e ter acesso ao medicamento.





A vacina não será utilizada para prevenir ou impedir o aparecimento do câncer. Nesse caso, o medicamento deverá agir diretamente no tumor em pessoas em que a doença já foi diagnosticada. Sendo assim, os pesquisadores conseguiram atacar diretamente a zona afetada pelo câncer, impedindo até a proliferação da enfermidade.





Após ser testada em camundongos, a vacina contra o câncer chega em mais uma nova fase. Segundo os pesquisadores da universidade norte-americana, alguns seres humanos serão selecionados para testar o novo medicamento que promete combater o câncer.





Com um resultado bastante otimista, os pesquisadores esperam encontrar resultados expressivos em seres humanos. No caso dos camundongos, a pesquisa conseguiu curar 87 animais. Esse número é completamente satisfatório, já que apenas 3 animais entre 90 não conseguiram se curar do câncer após testar a nova vacina. Caso esse número se repita em testes em seres humanos, o medicamento poderá ser considerado um dos mais eficazes já criados até então.





Fonte: Maetips