Falta de transporte escolar deixa alunos da zona rural sem aulas em Martinópole

Desde o dia 28 de janeiro quando retornaram as aulas, dezenas de alunos da zona rural do município de Martinópole, não voltaram às salas de aula. Isso porque em 2019, apesar de iniciar o ano letivo, a Prefeitura não providenciou em tempo um novo procedimento licitatório destinado à contratação de empresa responsável pela execução do serviço de transporte escolar em favor dos alunos das redes públicas municipal e estadual da cidade.





Para alguns pais é difícil ver a filha chorar em cima dos livros querendo ir para escola e não ter condições por conta do transporte.





Uma comissão do Conselho Tutelar de Martinópole, participou da Sessão Ordinária na Câmara de vereadores, da quarta-feira, 4 de fevereiro de 2019. Na oportunidade, a Conselheira Neide defendeu que o direito das crianças e adolescentes seja respeitado, cobrou da gestão municipal mais apoio estrutural ao órgão [Conselho], que apesar de autônomo em suas decisões, necessita da gestão municipal para desempenhar um trabalho com eficácia.





O convite foi feito pelo vereador João Sampaio.





Conforme uma publicação do professor Fábio Cunha, na rede social Facebook, feita dia 8 de fevereiro, há dez dias que crianças e adolescentes organizam seu material escolar e seguem até a margem de uma estrada vicinal para aguardar a chegada do transporte escolar.





Devido a falta de transporte escolar, alguns pais estão utilizando motos para levar as crianças até a unidade escolar onde as mesmas estudam.





Até a publicação desta matéria a Seduc-Martinópole e Prefeitura Municipal não haviam divulgado nota de esclarecimento sobre.





