Fortaleza vence o Guarany de Sobral e assume liderança do Estadual

Tricolor do Pici chega a segunda vitória seguida e soma 6 pontos.



Em partida realizada no estádio do Junco, em Sobral, na tarde desse domingo (10), o Fortaleza bateu o time da casa por 1 a 0 e assumiu a liderança da 2ª fase do Campeonato Cearense.





O gol da partida foi assinalado pelo atacante Ederson, que aproveitou um cruzamento do lateral Carlinhos, logo no início da partida, decretando assim o fim da invencibilidade da equipe sobralense no certame.





O Tricolor dominou o jogo na maior parte do 1º tempo e só administrou o placar na etapa final, já que o Bugre só ameaçou a meta do goleiro Felipe Alves uma única vez, com Alex chutando forte da entrada da área e Felipe Alves fazendo boa defesa. Com o resultado, o Tricolor do Pici chegou a 6 pontos ganhos. Já o Bugre, permanece com 3 e segue na 4ª colocação.





Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Atlético-CE, domingo (17), no Castelão. Já o Guarany encara o Ceará, no dia 20, em Sobral.





