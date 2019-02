Guarany de Sobral e Uninta doarão renda da partida contra o Fortaleza para famílias das vítimas do incêndio no CT do Flamengo

O luto da última sexta-feira, 08, deu espaço à generosidade. A diretoria do Guarany Sporting Club e o Reitor do Centro Universitário Inta - Uninta, anunciaram que irão doar a renda líquida da partida entre o Guarany de Sobral e Fortaleza Esporte Clube, que acontecerá neste domingo, 10, no estádio do Junco, em Sobral, no Norte do Ceará, para famílias das vítimas do incêndio no “CT Ninho do Urubu”, pertencente ao clube de Regatas Flamengo.





A decisão foi tomada ainda na sexta-feira, quando a diretoria do clube e a Reitoria do Centro Universitário Inta se sensibilizaram com o ocorrido, que vitimou 10 jovens atletas, que sonhavam com um futuro através do esporte, paixão nacional. Para Dr. Oscar Rodrigues Júnior, Reitor do Uninta, a renda estará disponibilizada aos familiares. ”Nós que fazemos o Guarany de Sobral, lamentamos a dor dessa perda. É inestimável e irreparável, por isso nos colocamos à disposição das famílias das vítimas”, disse.