Guarany de Sobral estreia segunda fase do estadual de 2019 fora de casa

A Federação Cearense de Futebol realizou o sorteio dos jogos da segunda fase do Campeonato Cearense de 2019. Após a vitória de ontem sobre o Atlético, no Junco, o Cacique do Vale voltará a jogar fora de casa.





Assim como seu primeiro jogo no estadual, realizado no início do mês, o Guarany estreará no Estádio Domingão, na Região Metropolitana de Fortaleza, contra o Horizonte, na próxima quarta-feira (6), às 21:30. O último confronto entre as equipes terminou empatado em 1 a 1 e também foi em estreia.

Como mandante, o Guarany de Sobral jogará contra Fortaleza, Ferroviário, Floresta e Barbalha. Fora de casa, o bugre enfrentará Ceará, Atlético e Horizonte, sendo este último na estreia. As datas, exceto da primeira rodada, ainda não foram definidas.





A Equipe Amigos da Bola da Rádio Coqueiros Fm e o Sobral Portal de Notícias farão a transmissão de todos os jogos do Guarany desta segunda fase.





Reportagem de Thales Menezes / Sobral Portal de Notícias

Foto Alexandre Frota