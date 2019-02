Guedes diz que Brasil só "pulava com a perna esquerda"

Paulo Guedes afirmou que “Brasil era um Saci Pererê” e compara estatais a “filhos que fugiram e hoje são drogados”.





O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira (8) que tem tido a melhor interlocução com a classe política.





Segundo ele, os políticos já perceberam que o jogo de buscar cargos em estatais para ajudar a financiar eleições não é interessante, porque o orçamento fica comprometido e não sobram recursos para governar.





Durante a abertura do seminário Desestatização do Setor Elétrico, no BNDES, Guedes afirmou:





“A velha política morreu. As estatais não vão mais alimentar essas distorções na democracia. O modelo de política por votos mercenários acabou.”





No mesmo evento, segundo a InfoMoney, Guedes comparou as estatais brasileiras a “filhos drogados”:





“Eu falava que tinha que vender todas [as estatais], mas naturalmente o nosso presidente [Jair Bolsonaro], os nossos militares olham para algumas delas com carinho, como filhos, porque foram eles que as criaram. Mas eu digo, olha que seus filhos fugiram e hoje estão drogados.”