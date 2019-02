Em jogo válido pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, Horizonte e Guarany de Sobral entram em campo às 21h30 horas, no Domingão. No primeiro encontro entre as equipes este ano, no mesmo palco do duelo, a partida ficou no 1 a 1. O Guarasol terminou a competição na quarta posição, com 11 pontos. Já o Horizonte ficou em sexto, com oito pontos.

