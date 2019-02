Homem é perseguido e linchado em plena Avenida Leste-Oeste após furtar banhistas

Um homem foi espancado, apedrejado e atingido a pauladas até a morte em plena via pública. O linchamento ocorreu no começo da tarde do domingo na Avenida Presidente Castelo Branco, a Leste-Oeste, nas proximidades da Areninha do Pirambu, na zona Oeste da Capital. Segundo a Polícia, a vítima estaria praticando furtos na praia e foi perseguida por um grupo de aproximadamente 10 homens. O rosto da vítima ficou desfigurado por conta de pedradas e um pedaço de madeira foi enfiado em sua boca.





Quando a Polícia Militar chegou no local do crime, o homem já estava morto. Sobre ele havia várias pedras que foram utilizadas pelos agressores. De acordo com testemunhas, o homem estaria furtando objetos dos banhistas que se encontravam em barracas na Praia da Leste-Oeste, no bairro Jacarecanga, a poucos metros da Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará (EAM-CE).





Ao perceberem a ação do ladrão, várias pessoas gritaram e ele passou a ser perseguido, sendo alcançado pelos agressores do lado do campo da Areninha do Pirambu, onde antes havia um Kartódromo. A Polícia acionou uma ambulância do Samu para que fosse feita a constatação oficial do óbito. Logo em seguida, foram acionadas equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





Furtos na praia





Uma pessoa que informou ser parente da vítima, compareceu ao local do crime e a identificou como sendo Emanuel Tavares, de 38 anos, morador do bairro Vicente Pinzón (zona Leste da Capital). O homem era conhecido pelo apelido de “Mané Oião” e costumava praticar furtos nas praias. O corpo dele, completamente desfigurado, foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).





A Polícia Civil vai instaurar inquérito e os inspetores do DHPP que foram ao local buscam imagens do crime, que podem ter sido captadas pelas câmeras de rua.





(Blog Fernando Ribeiro)