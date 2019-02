Homem é preso quando recebia mil comprimidos de ecstasy por Sedex

A encomenda era oriunda da cidade de Curitiba, no Paraná. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará.





Um cearense de 25 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira, 28, ao ser flagrado recebendo mil comprimidos de ecstasy por Sedex. As informações são da Polícia Federal (PF).





De acordo com a PF, a encomenda postal, oriunda da cidade de Curitiba, no Paraná, foi interceptada quando seguia para a residência de um homem com endereço em Fortaleza. Quando a encomenda estava sendo entregue, foi constatado que no conteúdo da embalagem havia mil comprimidos de ecstasy envoltos em sacos plásticos.





O homem foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará. Ele irá responder por tráfico interestadual de drogas.





(O Povo)