Homem que brigava com a mulher na calçada é confundido como assaltante e morto pela PM na Parquelândia

Um homem foi morto na noite de ontem, no bairro Parquelândia, em Fortaleza, após ser atingido com um tiro disparado por um policial militar. A vítima teria sido confundida com um assaltante no momento em que brigava com a esposa. O casal estaria praticando agressão mútua na calçada de uma residência quando uma viatura da Polícia Militar passava pelo local.





O homem foi atingido com um tiro na cabeça e caiu morto na calçada da residência. Após o fato, os policiais militares, pertencentes ao Comando Tático Motorizado (Cotam), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), se apresentaram espontaneamente na sede da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), onde prestaram depoimento e entregaram as armas militares na Delegacia de Assuntos Internos (DAI).





O corpo da vítima (identidade não revelada) foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), onde será necropsiado na manhã desta quinta-feira (7).





Fonte: Blog do Fernando Ribeiro