INSEGURANÇA: MAIS UM ROUBO A PESSOA FOI REGISTRADO PRÓXIMO AO ATACADÃO ASSAÍ

O roubo aconteceu na noite da última terça-feira (12), por volta das 20:00h, ao lado do atacadão Assaí.





Cidadão estava se deslocando em sua motocicleta em direção ao supermercado Assaí, quando foi abordado por um homem armado de revólver. O indivíduo anunciou o roubo, subtraindo o celular e o dinheiro da vítima.





O ladrão se evadiu, tomando rumo ao matagal.





Em tempo





Vale salientar que vários roubos a pessoa já foram registrados no entorno do supermercado Assaí. A insegurança pública no local é avassaladora.





(Sobral 24 horas)