Instituto lança alerta de chuvas intensas com ventos de até 60 km/h no Ceará

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou alerta de "potencial perigo", por causa das chuvas, para todo o Ceará, nesta quinta-feira (7). Segundo o instituto, deve haver ocorrência de chuvas intensas em todo o Estado, com ventos de 40 a 60 km/h. O aviso vale até as 8h desta sexta-feira (8).





Segundo o Inmet, há previsão para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Fortaleza e Região Metropolitana também estão incluídas no alerta.





Alguns municípios cearenses que figuram na lista de alerta além das cidades da Grande Fortaleza são:





-Amontada

-Aracoiaba

-Aurora

-Barbalha

-Baturité

-Beberibe

-Boa Viagem

-Brejo Santo

-Campos Sales

-Cascavel

-Cedro

-Chorozinho

-Crateús

-Crato

-Eusébio

-Forquilha

-Frecheirinha

-Granja

-Guaramiranga

-Horizonte

-Ibiapina

-Icapuí

-Icó

-Iguatu

-Itaitinga

-Jaguaribara

-Jaguaribe

-Jaguaruana

-Jijoca de Jericoacoara

-Juazeiro do Norte

-Limoeiro do Norte

-Maracanaú

-Maranguape

-Mombaça

-Nova Russas

-Nova Olinda

-Orós

-Pacatuba

-Pacajus

-Paracuru

-Paramoti

-Quixeramobim

-Redenção

-Reriutaba

-Russas

-Santana do Cariri

-Senador Pompeu

-São Gonçalo do Amarante

-Tabuleiro do Norte

-Tianguá

-Ubajara

-Varjota

-Viçosa do Ceará





Para evitar riscos, o Inmet divulgou as seguintes instruções:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).





Deslizamentos e destruição





Entre esta quarta e quinta, a chuva forte provocou deslizamentos de terra e destruiu estradas na cidade de Granja, na Região Norte do Estado. Diversos bairros da cidade registraram alagamentos.





As chuvas de maior intensidade ocorreram nos municípios de Granja (108 milímetros); Boa Viagem (70 milímetros), Ipaumirim (67 ) e Trairi com 61 (milímetros). Em Fortaleza, a maior chuva foi registrada no Posto Messejana com 36 milímetros.