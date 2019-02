INTERNAUTA FAZ DENÚNCIA CONTRA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO ALTO DA BRASILIA

Internauta denuncia que levou seu filho para uma avaliação médica no posto de saúde do bairro Alto da Brasília/UVA, e que segundo a denunciante, seu filho foi medicado sem a presença do médico.





Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia! Venho compartilhar com vocês um descaso a saúde de Sobral, UVA Alto da Brasília como aqui é conhecido, meu nome é Gleugiany moro na rua Belém do mesmo bairro. Hoje fui procurar o posto para uma avaliação com meu filho de apenas 03 anos de idade, onde lá o médico conhecido como Dr. George Tavares se recusou atender, passando o caso de volta para a enfermeira que por fim chegou nas mãos da gerente que veio a consultar a criança, quando terminou ela passou o prontuário ao médico onde ele fez uma receita, agora eu pergunto aos profissionais da saúde como vc passar um remédio se nem o paciente ele viu, fica meu apelo as autoridades que nenhuma mãe precise passar o que eu passei hoje."