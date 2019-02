Já na capital, Guarany S.C/UNINTA busca vitória contra o Horizonte

O Guarany S.C/UNINTA chegou à capital cearense no final da tarde desta terça-feira (5) e já está concentrado para o jogo contra o Horizonte. A partida marcará a estreia do Bugre na segunda fase do campeonato estadual, ás 21h:45min , no estádio Domingão.





O técnico Anderson Batatais terá como desfalque para a partida o atacante Azul, que se encontra no departamento médico. A boa notícia para os torcedores do Bugre fica por conta do reforço Waldison, que conseguiu a liberação por parte da Federação Cearense de Futebol (FCF) e pode estrear pelo Cacique do Vale.









Primeira Fase





Na fase classificatória do estadual o confronto entre Horizonte x Guarany S.C/UNINTA terminou com o empate de 1 a 1. Os gols da partida saíram dos pés de Alex Maranhão pelo Guarany e Wesley, que marcou para o Horizonte.