LAMENTÁVEL! Prefeitura de Sobral esquece de concluir escola no Jaibaras

O que deveria ser uma escola, há mais de quatro anos, o que se ver atualmente é mais uma obra do Governo Municipal de Sobral sem ser concluída, e o mais agravante, completamente abandonada. Na placa que informa valor e início e término, da para se ter uma visão o descaso do Poder Público com os recursos do tesouro nacional.





O prédio para ser concluído seria de uma escola de ensino Infantil e Fundamental e abrigaria 12 salas de aulas. Foi iniciada em Março do ano de 2014, e deveria ter sido entregue seis meses depois. Mas a construtora que ganhou a licitação deixou a obra inacabada e até agora a população de Jaibaras não sabe o motivo.





A Prefeitura de Sobral ainda não se manifestou sobre o que foi feito com os quase R$ 3, 2 milhões gastos naquele equipamento, que poderá virar um elefante branco.





