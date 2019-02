Líder do estadual, Ceará recebe Guarany-S no Castelão nesta quarta

Vovô tem seis pontos na tabela e ainda não perdeu este ano. Cacique do Vale tem três pontos e está na quinta posição.

O Ceará recebe o Guarany de Sobral nesta quarta-feira (20), às 20 horas, na Arena Castelão, pela terceira rodada da segunda fase do Cearense. O Alvinegro é o líder do campeonato, com seis pontos. O Cacique do Vale está na quinta colocação, com três pontos.





Sem Lisca, que faz um curso na CBF, o Ceará será comandado por Márcio Hahn e Marcelo Rospide. O Alvinegro deve ser escalado com: Richard; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas; Fabinho, Juninho, Chico, Ricardinho e Felipe; Roger.





- A invencibilidade na temporada tem sido muito importante para o grupo, tem dado confiança ao elenco. Vamos continuar mantendo esse ritmo forte para continuarmos sem derrotas neste ano. Todos estão lutando por isso. O elenco vem se dedicando ao máximo para continuar melhorando seu desempenho em campo - afirma o zagueiro Valdo.





Ainda de acordo com o jogador, o Vozão tem tudo para fazer uma temporada vitoriosa em 2019.





- Pelo grupo que temos hoje e pelo ambiente do clube, o Ceará tem tudo para ter uma temporada vitoriosa em 2019. O elenco tem se dedicado muito para fazer um ano de muitas conquistas para o nosso torcedor.





Quem está fora: Tiago Alves, Diogo Silva, Charles, Juninho Quixadá, Pedro Ken (lesionados).





Arbitragem: o árbitro cearense Renato Pinheiro apitará a partida entre Ceará e Guarany de Sobral. Os assistentes Anderson Silveira, Wellington Furtado e Leandro Matins completam o quadro arbitral para esse confronto.





Fonte: Globo Esporte