MASSAPÊ-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta da localidade de Mumbada de Baixo (Massapê), denuncia um cratera no meio da via pública, causando transtornos aos moradores e transeuntes.

Confira a denúncia na íntegra:

"Olá bom dia! Venho solicitar encarecidamente que o Sr. Prefeito ou gestor responsável do Distrito de Mumbaba de Baixo, em Massapê, precisamente na rua do Campo, no final da rua, lá tem uma cratera que está causando transtornos há vários meses. Vários acidente já foram registrados no local. É muito difícil o acesso pra passar de carro, de moto. O buraco é muito grande.









A comunidade está abandonada!"