Mestrado em Biotecnologia abre inscrições para Docentes

O Centro Universitário Inta (UNINTA), através da Coordenação do Programa de Pós Graduação em Biotecnologia, torna público o edital de seleção de docentes para o preenchimento de 03 (três) vagas. As inscrições para o credenciamento estarão abertas entre os dias 15 de fevereiro e 22 de março de 2019.





A categoria oferecida para o credenciamento é a de Docente Colaborador (CAPES: PORTARIA No 174, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014). Os critérios de avaliação e informações sobre comissão examinadora, documentos necessários e homologação de inscrição podem ser encontradas no edital.





Para se inscrever, o candidato terá que comparecer a coordenação do Mestrado, localizada no Prédio Administrativo da Sede do UNINTA, no endereço Rua Coronel Antônio Rodrigues Magalhães, 359, Bairro Dom Expedito Lopes, Sobral-CE, munido de todos os documentos necessários, que estão descritos no edital.