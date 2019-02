Moses Rodrigues alerta ministro da Educação sobre educação a distância

Na manhã de hoje, 27, o deputado federal Moses Rodrigues (MDB/CE) se reuniu com o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrígues, para tratar de Educação a Distância (EAD) nos cursos da área da saúde e engenharia. O parlamentar que é favorável ao ensino a distância, afirma que é importante valorizar a plataforma, mas que é preciso um controle maior no que diz respeito aos cursos na área da saúde e engenharia, pois em suas matrizes curriculares são exigidos estágios e aulas práticas laboratoriais para se formar bons profissionais.





A Preocupação do não funcionamento da plataforma do Fies 2 para as regiões do Norte, Nordeste e Centro-oeste também foi apresentada ao ministro pelo parlamentar. “Das 150mil vagas que eram para serem operacionalizadas em 2018 nessas regiões foram preenchidas menos de 1%. É importante alertarmos o senhor sobre essa situação, pois se continuar como está, a situação se repetirá agora em 2019”, alertou Moses.





Ainda na ocasião, o parlamentar apresentou ao ministro o projeto da criação da Universidade Federal de Itapipoca no Ceará. Participaram da reunião também, o deputado federal, Átila Lira, o secretário de Educação de Itapipoca, Paulo Henrique Barroso, e o Vice-prefeito de Itapipoca, Edísio Pacheco.