Moses Rodrigues toma posse para exercer 2º mandato de Deputado Federal

Em uma solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, 01, no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, o deputado federal Moses Rodrigues (MDB-CE) foi empossado para exercer um novo mandato, durante a 56ª Legislatura.





Moses Rodrigues falou sobre o momento, que o consagra como legítimo representante da população cearense. “Essa eleição chegamos a mais municípios, resultado de um trabalho que ficou reconhecido no Ceará. Nosso primeiro mandato foi marcado pela busca incansável por recursos para o Estado. Foram mais de R$ 200 milhões para áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, geração de emprego e ações de enfrentamento à seca”, disse.





Esse será o segundo mandato exercido por Moses Rodrigues. O parlamentar, que iniciou vida pública em 2014, ocupou cargos relevantes na Câmara Federal. Sobralense, Moses foi relator na Comissão de Educação do Plano Nacional de Educação, membro das Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e da CPI - PETROBRAS.





“É uma alegria ter sido o deputado reeleito representante de meu Estado. Nosso desafio é manter a coerência, dialogando com a sociedade, na esperança de que dias melhores virão”, finalizou Moses Rodrigues.









Eleições 2018





Moses Rodrigues foi escolhido pelo povo, no dia 7 de outubro, para representar o Ceará, por mais quatro anos, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Com 128.526 votos, o candidato obteve a 9ª maior votação do estado. O parlamentar integrou a coligação composta pelos partidos MDB / PHS / AVANTE / SD / PSD / PSC / PODEMOS / PRB.