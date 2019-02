Polícia Civil apreende mais de 100 celulares de origem suspeita com comerciante em Caucaia.





Uma investigação das equipes do 5º Distrito Policial levou à apreensão de mais de 100 aparelhos celulares de origem suspeita ou que apresentam restrição de roubo ou furto. Um comerciante que negociava os aparelhos em uma loja do Mercado Público de Caucaia foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada, na manhã desta sexta-feira (8), na Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11). A ação policial foi possível graças a uma vítima de furto que registrou um Boletim de Ocorrência, no 5º DP, no ano passado.





Com base no depoimento de uma vítima de furto, os policiais civis do 5º DP chegaram à localização do aparelho com uma outra pessoa, que disse em depoimento ter comprado o aparelho celular em uma loja, dentro do Mercado Público de Caucaia. Dando continuidade às apurações, os agentes chegaram à loja do comerciante Francisco Nei Rodrigues (40). Ele, que já tinha passagem pela Polícia por crime contra a propriedade imaterial por vender CDs e DVDs piratas, não apresentou nota fiscal dos celulares que estavam à venda na loja. Diante dos fatos, o comerciante foi levado para o 5º DP, junto com mais de 100 aparelhos.

Ainda na loja, três aparelhos foram verificados a partir dos números dos IMEI, sendo comprovadamente produtos com restrição de roubo ou furto. Até o final da tarde de hoje, quatro celulares apresentavam registro de impedimento. A Polícia Civil orienta as vítimas a comparecerem ao 5º DP com todos os dados que comprovem a titularidade dos celulares apreendidos para que sejam restituídos.





Orientação às vítimas





A Polícia Civil esclarece as vítimas de roubo ou furto de celular a se dirigirem a uma unidade policial para realizar um Boletim de Ocorrência. É necessário fornecer nome completo e CPF do titular da linha habilitada no aparelho subtraído, endereço, data e horário do crime, número do telefone e o número do IMEI do aparelho, quando possível. O procedimento também pode ser feito no site da Delegacia Eletrônica ( http://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/





Verificar situação do celular





Para consultar se o seu aparelho celular possui procedência legal, a Polícia Civil aconselha o usuário a acessar o site da Anatel e inserir os dados do IMEI do celular. Pelo link https://www.consultaserialaparelho.com.br/public-web/homeSiga , é possível verificar a situação do dispositivo. Se a pesquisa apresentar o resultado “até o momento o IMEI informado não possui restrições de uso” é sinal que o aparelho não possui restrição.





Como consultar o número de IMEI?





O IMEI pode ser encontrado na caixa do celular, no adesivo que fica por trás da bateria ou digitando *#06# no celular e apertando a tecla para ligar. Celulares com duas entradas para dois chips possuem dois números de IMEI, sendo necessário verificar em ambos os chips.





(Polícia Civil do Ceará)