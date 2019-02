POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE FURTO

Uma equipe de Inspetores da Delegacia Municipal de Sobral, tomou conhecimento de um furto ocorrido em uma residência na zona rural de Jaibaras, que havia sido saqueada, tendo sido arrancada suas portas, janelas e toda a fiação elétrica. Através de diligências realizada pelos Inspetores, foi localizada um residência na rua de Baixo, em Jaibaras, na qual havia sido instalado a porta e as janelas. Em seguida, os Inspetores identificaram e localizaram o proprietário da residência de nome, Cosme Martins Estevam, 39 anos, natural de Sobral, que confessou ter retirado a porta e as janelas da residência no momento em que entrou na propriedade que acreditava ser abandonada. Diante disso, a equipe de Inspetores realizou a apreensão do material e conduziu o suspeito até à Delegacia de Sobral onde foi instaurado o inquérito pelo Delegado Municipal de Sobral, que supervisionou toda a operação. A Polícia Civil alerta a população de que essa prática é crime e que qualquer informação sobre outros roubos e furtos naquela região serão apurados. O telefone pra denúncia anônima a Polícia Civil é (88) 996706656.





(Sobral 24 horas)