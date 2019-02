POLÍCIA CIVIL DE URUOCA EM AÇÃO!

Operação conjunta da Polícia Civil de Uruoca/CE e 26º DP de Manaus/AM resulta na prisão de homem acusado de extorquir mulheres pelas internet.





No dia 27 de Janeiro de 2019 uma mulher de meia idade procurou a Delegacia Municipal de Uruoca relatando que havia iniciado relacionamento amoroso pela internet com a pessoa identificada como MARCOS AURÉLIO CHAGAS VIANA o qual passou a ameaçar de divulgar suas fotos intimas caso a vítima não enviasse quantias em dinheiro. Diante disso, o delegado Bruno Marinho e sua equipe passaram a monitoriar as comunicações entre autor e vítima e logo conseguiram um mandado de prisão preventiva junto ao Poder Judiciário de Uruoca.





Com o mandado de prisão em mãos a investigação se destinou à localizar o suspeito. Policiais Civis do 26º Distrito Policial de Manaus/AM diligenciaram e conseguiram prender o acusado no bairro Santa Etelvina em Manaus/AM.





A Policia Civil continua as investigação no sentido de localizar outras vítimas.





(Sobral 24 horas)