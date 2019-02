POLICIA CIVIL EM PARCERIA COM AGENTES PENITENCIÁRIOS EFETUAM PRISÃO DE MULHER ACUSADA DE TRÁFICO DE DROGAS

Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, na cidade de Granja/Ce, foi presa a pessoa de FRANCISCA NATALINE T. S. pela prática de crime de tráfico de drogas, oportunidade em que estava portando 24 gramas de maconha envoltas num saco plástico e um aparelho celular, inseridos na cavidade vaginal da implicada. Naquele dia, NATALINE estava indo visitar um dos detentos daquele estabelecimento prisional quando tentou adentrar com a droga ilícita e foi presa em flagrante.





Tal prisão deu-se em decorrência de investigações da Polícia Civil do Ceará, através da Delegacia Municipal de Granja, por seu Núcleo de Investigações e Célula de Inteligência Cibernética, sob o comando da delegada titular, em que tomou conhecimento que NATALINE estaria levando drogas para a Cadeia Pública de Granja, ocasião em que os policiais civis repassaram as informações da pessoa que estaria levando a droga e o dia que aconteceria aos agentes penitenciários locais, os quais, sob o comando de Oseni – diretor da cadeia - efetuaram a prisão de FRANCISCA NATALINE em flagrante delito.





Ressalte-se que tal prisão é resultado da parceria firmada entre os órgãos Delegacia Municipal de Granja e Sistema Penitenciário local, que trabalham lado a lado no combate ao crime da cidade de Granja.





Com inteligência, investigação e parceria entre os diversos órgãos de segurança pública, os resultados são evidentes e promissores.





(Sobral 24 horas)