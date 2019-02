POLÍCIA CIVIL PRENDE MULHER QUE TRANSPORTAVA COCAÍNA EM ÔNIBUS

Após uma denúncia repassada ao Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), no Cariri, uma mulher foi presa, na noite dessa quinta-feira (07), em posse de mais de dois quilos de cocaína. O material ilícito estava com Adriana dos Santos Batista (31), que foi presa após desembarcar de um ônibus intermunicipal, na rodoviária de Juazeiro do Norte – Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19).

Depois de receberem a informação, os policiais civis do núcleo iniciaram a investigação e chegaram às características da mulher, que vinha da cidade de Iguatu, na AIS 21, e chegaria à Juazeiro do Norte em torno das 20h45min. De acordo com os levantamentos, Adriana trajava uma blusa de cor rosa e desceria com a droga, dentro de uma bolsa vermelha, na rodoviária do município. Uma operação foi deflagrada pela equipe, que identificou a suspeita.





Quando se dirigia a um ponto de táxi, a mulher foi abordada pela Polícia Civil, que efetuou uma revisa e encontrou os quatro tabletes de cocaína, pesando cerca de 2,5 quilos. Sem esboçar reação, Adriana recebeu voz de prisão e foi levada para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. O Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas agora apura a origem do ilícito, bem como qual o seu destino. O objetivo é capturar outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.









Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização de suspeitos envolvidos no tráfico de entorpecentes, na região do Cariri. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99997.7275, que é o WhatsApp do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil)