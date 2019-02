Polícia Civil prende suspeito de homicídio, roubo e associação para o tráfico

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de equipes da Delegacia Regional de Senador Pompeu e do o núcleo de inteligência do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI SUL), deu cumprimento a mandados de prisão em desfavor de Jerddson Teixeira Belarmino (21), vulgo “Pequeno”, suspeito de roubo, associação para o tráfico e homicídio.

A prisão, que ocorreu nesse domingo (24), teve início após a Delegacia Regional realizar diligências para descobrir o local onde o foragido estava escondido. Após alguns levantamentos, os policiais encontraram a residência, situada em um povoado próximo a cidade de Senador Pompeu, Área Integrada de Segurança 20.





Os investigadores foram até a casa em que o suspeito estava escondido e visualizaram o mesmo. Percebendo a presença policial, Jerddson tentou fugir pela porta dos fundos, mas foi capturado. No momento da fuga, o homem foi flagrado portando um revólver, calibre 32, com três munições intactas.





Segundo as investigações, o foragido estava abrigando assaltantes que estavam atuando na região. O indivíduo era procurado por roubo e associação para o tráfico em Senador Pompeu e por um homicídio em Pedra Branca. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e foi dado cumprimento aos mandados de prisão em aberto.





(Polícia Civil)