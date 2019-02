Polícia identifica corpo encontrado nos destroços de avião como de Sala

Atacante argentino, de 28 anos, havia acabado de se transferir do Nantes ao Cardiff; piloto David Ibbotson segue desaparecido no Canal da Mancha.

A polícia inglesa confirmou na noite desta quinta-feira (7) a morte de Emiliano Sala. O corpo do atacante argentino, de 28 anos, que foi resgatado junto a destroços do avião que caiu em 21 de janeiro, foi identificado e a família avisada. Já o corpo do piloto David Ibbotson segue desaparecido.





"Autalização: o corpo trazido para Portland Port foi formalmente identificado como o do jogador de futebol profissional Emiliano Sala. As famílias do Sr. Sala e do piloto David Ibbotson foram avisadas. Nossos pensamentos permanecem com todos eles", diz o tweet da Polícia de Dorset.





O corpo de Sala foi resgatado só na última quarta. Segundo a AAIB (Agência de Investigação de Acidentes Aéreos, na sigla em inglês), a aeronave não foi possível de ser recuperada. Ainda assim, espera-se que as imagens colhidas por um dos aparelhos usado na busca possa auxiliar, já que conta com extensa gravação de vídeo capturada e fornece evidências valiosas para a investigação.





Mais cedo, ainda sem confirmar a morte de Sala, a própria AAIB havia anunciado o fim das buscas pelo segundo corpo. O órgão havia alegado que as “previsões meteorológicas para o futuro” eram ruins.





A aeronave foi encontrada apenas no último domingo, 13 dias depois do acidente no Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra. O jogador, de 28 anos, havia acabado de ser transferido do Nantes para o Cardiff por 17 milhões de euros (R$ 71,5 milhões).