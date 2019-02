SOBRAL-CE: POLICIAIS MILITARES RECUPERAM DUAS MOTOCICLETAS ROUBADAS

Policiais militares do motopatrulhamento da Uniseg Sobral realizaram a prisão de dois indivíduos acusados de assalto e recuperaram duas motos roubadas. Os indivíduos foram presos na noite de sábado (16). A prisão se deu logo após os elementos terem praticado um assalto no bairro Alto do Cristo. Um dos sujeitos é menor de idade. Ambos foram autuados em flagrante. O maior foi recolhido à cadeia pública e o menor foi encaminhado para o núcleo de menores.





Os veículos foram devolvidos aos proprietários.